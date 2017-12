VMT: alcalde asegura desconocer el accionar ilegal de su hermano

El alcalde de Villa María del Triunfo (VMT), Ángel Chilingano Villanueva, dijo desconocer las actividades ilícitas que ejercía su hermano Fortunato dentro de la comuna y señaló que se pondrá a disposición de las autoridades judiciales para las investigaciones que sean necesarias.

Hoy en la madrugada, durante un megaoperativo conjunto, la Policía Nacional y el Ministerio Público lograron desarticular la organización criminal Los Topos de Lima Sur, que operaba en complicidad con funcionarios ediles y se dedicaba a la extorsión de empresarios y comerciantes.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, precisó en horas de la mañana que se detuvo a 10 de sus integrantes, liderados Fortunato Elsen Chilingano Villanueva, hermano del alcalde de VMT.

“No lo sabía, a mí me ha sorprendido (la noticia)”, refirió el burgomaestre de VMT en conferencia de prensa que realizó esta tarde.

Ante la consulta de que resulta extraño creer que no supiera sobre el accionar ilegal de su hermano y la pareja de este en el cobro de coimas dentro de la comuna, Ángel Chilingano señaló que “respeta el trabajo del Poder Judicial y espera que todo se aclare”.

Sobre el pedido del ministro del Interior, Carlos Basombrío, para que el Poder Judicial ordene su detención inmediata por sus presuntos vínculos con “Los Topos de Lima Sur”, el cuestionado alcalde solo atinó a decir: “lo respeto como autoridad”.

“Me asombra lo ocurrido”

“Soy una persona que no le gusta meterse en problemas y todo este tema a mí me asombra. No estoy en ningún problema de este tipo”, fue la respuesta del alcalde de VMT ante la pregunta de si él era partícipe o protagonista de algún asesinato, coima o acto delincuencial.

Indicó que él se ha acercado a las instancias judiciales y que se pone a disposición de las investigaciones.

“Que me levanten mi secreto bancario, mis bienes, compras, todo”, indicó, en medio de reiterados aplausos y gritos de apoyo de personas cercanas a su gestión, que lo acompañaron en la conferencia de hoy.

Los Topos de Lima Sur están acusados de cobrar coimas a empresas de transporte, mercados, discotecas y otros negocios de Villa María del Triunfo. Se calcula en más de cinco millones de soles el monto que habría recaudado esta organización criminal fruto de su actividad ilícita.

Durante el Megaoperativo Cazador Íntegro 2017 fueron confiscados dos vehículos y se allanaron 29 domicilios, 9 oficinas del Palacio de la Juventud de Villa María del Triunfo, 1 oficina de la municipalidad de Villa María del Triunfo, 1 oficina en el cementerio de Villa María del Triunfo, 1 oficina en la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Feccor) y el prostíbulo La Nené VIP 2. (Andina)

Alcalde de VMT respondió a la prensa. (Video: Canal N)

