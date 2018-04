UNMSM: lo que no se vio de la intervención policial en San Marcos

Perú. Con tanquetas y bombas lacrimógenas, la Policía Nacional ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para retomar el control del campus, luego de que un grupo de alumnos tomara dicha sede.

En su búsqueda, la policía encontró a una veintena de estudiantes escondidos en la facultad de Ciencias Sociales, quienes fueron intervenidos y trasladados en los patrulleros y la tanqueta a una dependencia.

En tanto, un grupo de alumnos que vive en la residencia de la UNMSM denunció que los efectivos la Policía los agredió y lanzó bombas lacrimógenas durante la intervención, que se inició pasada las 7:10 horas.

Los alumnos que lideraron la toma aducen que no hay profesores para el dictado de los estudios generales, que ayer debieron comenzar cerca de 6,000 cachimbos que ingresaron en el último examen de admisión.

Frente a ello, el rector Orestes Cachay dijo que las autoridades desarrollaron reuniones con docentes y estudiantes de todas las facultades para afinar la puesta en marcha de los estudios generales desde el 2018, tal como lo ordenan el estatuto y la Ley Universitaria.

Refirió que el contenido de los estudios generales fue elaborado por docentes pedagogos y que de ninguna manera se dará marcha atrás, más aún cuando la Sunedu lo ha avalado al entregar el licenciamiento institucional.

¿qué son los estudios generales?

Los estudios generales son cursos obligatorios que aquel que ingresa deberá llevar en los dos primeros semestres, tal como lo contemplan el estatuto de la Decana de América y la Ley Universitaria 30220. San Marcos vuelve al dictado de estos cursos después de 40 años de haberse suspendido.

Los cachimbos llevarán los cursos según el área académica profesional donde se encuentre su carrera: ciencias de la salud; ciencias básicas; ingenierías; ciencias económicas y de gestión; así como humanidades, ciencias jurídicas y sociales. Por ejemplo, los que ingresaron a Medicina, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y otros llevarán juntos los estudios generales todo este año.

Según explicó la vicerrectora académica de Pregrado, Elizabeth Canales Aybar, el objetivo central de los estudios generales es la formación integral del profesional, es decir que tenga competencias técnicas que lo ubiquen en la realidad nacional y en el siglo XXI.

“Hay ingenieros que no redactan bien o que no tienen mecanismos adecuados de comunicación. Pese a que lo necesitan, no tienen esas competencias y ello se nota en la redacción de las tesis”, apuntó.