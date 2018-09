Villa El Salvador: acusan a abuelo de abusar sexualmente de sus tres nietas

Lima. Tres menores de edad denunciaron haber sido víctimas de violación sexual por parte de su abuelo paterno en Villa El Salvador. Las niñas de 10, 12 y 13 años, señalaron que desde hace 5 años, este sujeto abusa de ellas.

Las víctimas, quienes son primas hermanas, tomaron valor y cada una informó a sus respectivas madres lo que venían pasando. Según, las menores, el sexagenario les hacía creer que todo se trataba de un juego, según informó ‘América Noticias’.

Al enterarse de los sucedido, las madres de las menores fueron inmediatamente a poner la denuncia. Sin embargo, ahora temen por sus vidas, pues uno de los hijos del anciano y padre de una de las menores las ha amenazado.

“Realmente me siento preocupada porque él sabe que estoy acá realmente sola. Después de la emisión del reportaje me dijo que me iba a dar donde más me duele. Le dije que lo iba a denunciar y me dijo: ‘hazlo, hazlo’. Todo desafiante”, señaló una de las madres.

Asimismo, las madres de las víctimas, informó que los padres de las menores de edad no creen en las versiones de sus hijas.

“Hasta el día de hoy, presentado la denuncia desde el 21 de mayo, no dicen nada. A su propia hija le dice que es mentira”, señaló otra madre.

Por último, esperan que se haga justicia, pues las menores ya han pasado por los exámenes correspondientes y a pesar de la denuncia, el hombre sigue libre. El sexagenario sería acusado por el delito contra la libertad sexual.