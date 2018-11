Villa María del Triunfo: denuncian acumulación de basura y desmonte en las calles VIDEO

La capilla San Antonio, ubicada en la cuadra 16 de la Av. El Sol, en Villa María del Triunfo, se ha convertido en un basural por todos los residuos acumulados desde hace un mes. Los vecinos del mencionado distrito denunciaron el hecho porque temen a contraer enfermedades.

La acumulación de los desperdicios viene aumentando e incluso invadiendo partes de la pista de la avenida. Testigos de la zona indicaron que la capilla no es el único lugar en el que ocurre esto, calles aledañas presentan la misma situación.

Asimismo, indicaron que personal de limpieza ya no ronda por el distrito, al parecer, por problemas con los pagos de parte de la municipalidad, motivo que los lleva a no cumplir sus labores de manera adecuada.

“La basura ya tiene como un mes acá y en todos lados. Los basureros no recogen. En el mercado San Francisco que es un lugar transitado, no recogen nada. A veces hay huelga de los basureros y como no les pagan no recogen”, señaló uno de los vecinos para Canal N.

Por tal razón, los vecinos exigieron a las autoridades correspondientes más compromiso con el distrito.