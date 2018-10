La Victoria: sujeto intentó quemar viva a madre de una joven que lo rechazó

Las cámaras de seguridad en la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, captaron el instante en que un sujeto le lanza una bomba molotov a una mujer, quien afortunadamente tuvo una rápida reacción y pudo salvarse de ser quemada viva en plena calle.

Como se muestra en la grabación presentada por ‘América Noticias’, la mujer atendía a un cliente en su puesto de venta ambulante, cuando sorpresivamente le cae un explosivo.

“Si no lo esquivaba, me llegaba a todo el cuerpo y me quemaba”, contó la madre de familia.

Según la denunciante, el nombre del agresor es Walter Luis Huamán Crisóstomo y ya serían varias veces que este sujeto la agrede y no solamente a ella, sino también a su familia, debido a que una de sus hijas se negó a tener una relación con él.

“Él se obsesionó con mi hermana, al ver que ella no venía a trabajar acá, dijo ‘voy a botar a toda la familia’”, contó una familiar de la vendedora.

Desde entonces, aseguró, toda su familia ha sido víctima de constantes acosos y agresiones. “Viene cada 5 días o una semana. Lanzó a mi mamá agua caliente, a mi hermano pequeño también lo agredió. Luego, ha venido con 3 personas con un bate y nos han correteado”, agregó la hermana de la joven que rechazó al sujeto.

Lo indignante es que pese a que han denunciado el hecho hasta en seis oportunidades en la comisaría de Apolo, no han recibido ayuda, según narró la familia de la agraviada.