La Victoria: niña de 10 años desapareció hace una semana en Gamarra

Una niña de 10 años desapareció hace una semana en el emporio comercial de Gamarra, en “La Victoria”: y hasta el momento no hay rastro alguno de su paradero. Su familia, de San Juan de Lurigancho, pide ayuda para encontrarla.

Según ‘Canal N’, la madre acudió con la pequeña Andrea al emporio comercial el pasado 11 de agosto para hacer unas compras. De pronto, la niña se extravió cuando se encontraban en la intersección de las calles Isabel la Católica y Antonio Bazo.

Por más que buscó en varias cuadras a la redonda, la madre no encontró vestigio alguno de la menor.

En un video captado por una cámara de seguridad, se ve a la niña desorientada, tratando de ubicar a su madre.

La señora acudió a la delegación policial a interponer la denuncia. Al día siguiente, regresaron a ese punto de la ciudad y el hermano mayor vio a la menor de la mano de una mujer y entonces le dijo que se trataba de su pariente.

Sin embargo, la mujer no quiso entregársela, alegando que no sabía si lo que decía era verdad. Entonces, el joven fue a buscar a su madre, pero cuando volvieron, la desconocida y la pequeña Andrea ya no estaban en el lugar.

“La señora le dijo (al hermano de la menor) que la iba a entregar a un internado, pero no lo hizo, no sabemos nada”, dijo la madre de Andreita.

Ha pasado una semana y la familia, con la fotografía de la menor, ha buscado en hospitales, albergues del Inabif, iglesias, pero no ha dado con su paradero. Teme que esté cautiva y no pueda pedir auxilio.

Familiares buscan desesperadamente a la menor. (Video: Canal N)