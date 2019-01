La Victoria: alcalde George Forsyth inició su gestión con jornada de limpieza

George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, inició su gestión con una jornada de limpieza que se llevó a cabo la noche del último jueves y que se prolongó durante toda la madrugada en el jirón Gamarra.

Durante esta actividad, el burgomaestre ratificó que acabará con las mafias que cobran cupos en La Victoria. Prometió que trabajará en su equipo para evitar la corrupción.

“No hay cobro de cupo de parte de la municipalidad. Por favor, victorianos no estén pagando. Esos son mafias, no están con nosotros […] El primero que cometa un acto que no va de acuerdo a la línea que tenemos, se le va separar, denunciar y seguirá el proceso debido”, indicó.

George Forsyth también dijo que emprenderá el reordenamiento en el emporio comercial creando un corredor exclusivo para los más de 380 cargadores que laboran en el sitio.

Como se recuerda, Susel Paredes formará parte del equipo municipal del alcalde de La Victoria, y desarrollará funciones como gerenta de Fiscalización.

La abogada y activista cuenta con experiencia municipal al haber laborado durante la gestión de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima.