La Victoria: agreden a vendedora ambulante que se rehusó a pagar cupo en la Av. Aviación

Una vendedora ambulante identificada como Nieves Rojas fue agredida porque se rehusó a pagar un cupo. La agresión ocurrió el último domingo en la cuadra 3 de la avenida Aviación, en La Victoria.

Según dijo al noticiero América Noticias, dos mujeres le exigieron el pago de S/20 por el lugar que ocupaba, pero ella se negó a entregarles dinero. Luego, en horas de la noche, dos mujeres la agredieron en presencia de otros ambulantes.

“Una mujer dijo que ese lugar costaba y que me fuera del lugar. Que si no quería pagar que me retirara […] Me han tirado al piso, me han pateado la cabeza”, contó la agraviada.

No obstante, la agresión no terminó ese día, pues Nieves Rojas, denunció que desde este lunes comenzó a recibir amenazas desde números desconocidos.

Nieves Rojas presentó la denuncia en la comisaría de Apolo en La Victoria, pero fue registrada como un caso de agresión y no por extorsión. Dijo que espera que esto sea corregido y que el Ministerio Público investigue su caso.