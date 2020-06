Víctor Zamora: "Haremos auditorías concurrentes para garantizar la atención de los pacientes en las clínicas"

Tras confirmarse que el Gobierno y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo para establecer una tarifa respecto al monto que se cobrará por la atención a pacientes COVID-19, el ministro de Salud Víctor Zamora anunció que se realizarán auditorías concurrentes para garantizar la adecuada atención de los enfermos.

“Hemos quedado en hacer auditorias concurrentes para garantizar la atención de los pacientes en las clínicas, según los protocolos del Minsa. Esto es algo que ha surgido desde ambas partes. Tenemos que garantizar no solo que se le dé atención médica, sino que se le brinde al paciente todo lo que necesita antes de conseguir el alta”, indicó el ministro Zamora a Canal N.

Víctor Zamora manifestó que los pacientes con coronavirus pueden ser derivados desde un hospital a una clínica así como también asistir directamente a algún establecimiento privado. A través de una base de datos se identificará las UCI más cercanas al paciente.

“Ambos mecanismos están contemplados, tanto cuando no haya camas en el hospital y sean derivados como también la atención privada directa, lo que vamos a hacer es un tablero de control en el que se vea donde hay una UCI más cerca y se le pueda llevar, no podemos demorar en la atención. No puede pasar que se den vueltas en la ciudad buscando una cama”, sostuvo.

Ministro @victorzamora: En la plataforma desarrollada por el Comando #COVID19 tenemos cerca de 1400 camas, públicas y privadas. La gran mayoría de camas de Unidades de Cuidados Intensivos están en el sector público. — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2020

En cuanto a las millonarias deudas que pacientes enfermos de COVID-19 y sus familiares contrajeron por la atención en clínicas, el doctor Zamora no pudo garantizar que también sean asumidas por el sector Salud, aunque sí precisó que ese es el objetivo. “El objetivo es que las familias no asuman el gasto, pero esto tiene que ajustarse a la ley, tenemos que revisar el procedimiento”, sentenció.