Ventanilla: joven denuncia a su pareja policía de intentar asesinarla

Callao. Un joven denunció a su pareja, que es miembro de la Policía Nacional, por intento de feminicidio tras recibir un impacto de bala en uno de sus hombros, en el distrito de Ventanilla.

De acuerdo a América Noticias, Silvia Chávez y Bruce Lee Sevillano tenían dos años de relación. Ella acudió al domicilio de su pareja, donde discutieron y la pelea casi termina en tragedia.

“De abajo de la cama saca un arma. Yo me lanzo para forcejear con él, para que no me haga daño. Él dispara y cae en mi hombro y le roza a él también”, indicó la agraviada, que además asegura que su novio era muy celoso y a veces perdía el control por ello.

Ambos fueron conducidos al hospital de Ventanilla donde recibieron el mismo diagnóstico: herida por proyectil de arma de fuego con orificios de entrada y salida a la altura del hombro izquierdo.

Los hechos ocurrieron en la casa del suboficial, ubicado en el asentamiento humano El Golfo, en la urbanización Villa los Reyes, en Ventanilla. Bruce Lee Sevillano fue posteriormente trasladado al Hospital de la Policía Nacional.

“Ha sido muy impulsivo. No quería que tenga amistades, ni redes sociales ni amigos ni amigas ni nada. Y si tenía, se alteraba y quería agredirme. Me insultaba en la calle”, contó la víctima.

La Región Policial Callao ha calificado lo ocurrido como presunto delito de tentativa de feminicidio.