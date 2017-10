USA: expresan preocupación por futuro de 9 mil "dreamers" peruanos

El parlamentario andino Mario Zúñiga expresó su profunda preocupación por el futuro de los 9,066 jóvenes peruanos que son protegidos de la deportación de Estados Unidos (USA), por el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA).

Según Zúñiga, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó seguir otorgándoles resguardo migratorio a cambio que el Congreso de ese país apruebe fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

Refirió que el gobierno Donald Trump anunció hace unas semanas que a partir del 6 de marzo de 2018 comenzará a eliminar gradualmente el programa DACA, creado en 2012 por su antecesor Barack Obama, para darle residencia migratoria temporal a 800.000 migrantes irregulares que llegaron de niños a este país.

Sostuvo que la finalidad de Trump al abolir el DACA, habría sido contar con una carta de peso para poder negociar la aprobación de una serie de medidas antiinmigratorias.

“Trump también condiciona la protección para los 800 mil dreamers, entre ellos nuestros más 9 mil connacionales, con el otorgamiento a su gobierno de la facultad de poder bloquear fondos económicos para la ciudades santuario que protegen a los irregulares”, apuntó Zúñiga.

Anotó que Trump pretende que se apruebe un paquete antiinmigratorio que incluye además la cancelación de lotería de visas y la facultad irrestricta de poder encarcelar y deportar a los 11 millones de indocumentados.

“Los congresistas demócratas han adelantado que no darán paso a las descabelladas intenciones de Trump, es decir no negociarán nada con Trump, por lo que todo hace indicar que los dreamers se quedarán sin protección: ya no podrán contar con brevetes, residencia migratoria y trabajar legalmente. El gobierno peruano debe estar atento y si se da el caso, encaminar el regreso de estos jóvenes”, concluyó Zúñiga Martínez. (Andina)

