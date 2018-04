UNFV: mujeres han ocupado primeros puestos en últimos 5 años

La joven Jared Shakira Arapa Monroy (19) se convirtió en la quinta mujer que, de manera consecutiva en los últimos cinco años, ocupa el primer puesto en el examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).

Ella y otros tres estudiantes fueron reconocidos por alcanzar los máximos puntajes en el examen de admisión del último domingo, que congregó a más de 15,000 postulantes para alcanzar una de las 3,184 vacantes ofrecidas.

Ingresante a la carrera de Ingeniería Civil, Jared dijo que dejó de lado las fiestas por dedicarse a los estudios. Antes postuló a otras universidades, pero no se rindió sino que perseveró hasta conseguir su objetivo.

“Me siento muy emocionada por ocupar el primer puesto. Mis padres han hecho mucho esfuerzo para que enviarme desde Arequipa a Lima hace dos años. No tengo palabras para describir lo que siento”, señaló a la Agencia Andina.

La joven aconsejó a otros postulantes que no se rindan cuando se enteran que no han ingresado a la universidad y dijo que “los planes pueden cambiar, pero no la meta”.

“Yo siempre quise una universidad estatal porque tiene más peso”, afirmó. Cabe señalar que desde el año 2014 todos los primeros puestos en cómputo general a esta casa superior de estudios fue ocupado por una mujer.

Según el rector de la UNFV, Juan Oswaldo Alfaro Bernedo, dijo que ello no es producto de la casualidad porque la mujer peruana está demostrando que tiene mucha capacidad y que solo necesita oportunidades para competir.

“Esto pasa también en otras universidades y en colegios. Hay una mejor dedicación y concentración por parte de las mujeres. Lo tomamos con agrado y satisfacción. Aquí en Villarreal el grado de participación de mujeres es muy alto”, dijo.

Otro de los primeros puestos, Alexis Gil Campos (19), ingresante a Medicina, manifestó que al igual que otros postulantes tuvo que cerrar sus redes sociales para poder concentrarse en sus estudios.

“Es la tercera vez que postulo, pero he tenido que ser perseverante. Estaba decidido a ingresar ahora y le doy gracias a Dios y a mi familia”, refirió.

Otros primeros puestos reconocidos en la ceremonia fueron Flora Angélica Polín Toledo (18), ingresante a Economía; y Diego Alberto Núñez Laura (20), ingresante de Derecho.

Todos ellos (menos el último, que no asistió) recibieron una laptop, un diploma y una placa en reconocimiento a su esfuerzo. (Andina)

