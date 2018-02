The Kooks en Lima: se agotó el stock de descuento para primera zona

A horas del inicio de venta general del esperado concierto que brindará la banda inglesa, The Kooks, en Lima el 6 de mayo, los fanáticos agotaron todo el stock de entradas de Campo A con descuento del 25%, quedando habilitadas solo entradas para esta zona a precio regular. Para Campo B aún queda stock de entradas con este descuento especial para tarjetas Interbank.

The Kooks llega por primera vez a Lima celebrando sus primeros 10 años de carrera en su gira llamada “The Best Of The Kooks” y se presentarán en el espacio cultural Domos Art, reconocido por su estilo artístico y moderno la cual sumará a la experiencia de la noche del 6 de mayo.

Los precios que quedan entonces son los siguientes