Susel Paredes: No tengo dudas de que será posible limpiar Gamarra

La gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, se mostró segura de que el orden en el emporio comercial de Gamarra será restablecido, gracias al trabajo conjunto entre la comuna distrital y las entidades del Estado.

“No tengo dudas (de que será posible limpiar Gamarra), porque todo el Estado está volcado a ello. Hemos tenido reuniones con el presidente, la Sunat, Sunafil, todas las entidades del gobierno ya están trabajando”, manifestó en una entrevista para ATV.

Comentó que actualmente en el parque Indoamérica se instaló una carpa para empadronar a los ambulantes de Gamarra, “para que se les pueda brindar una tienda con 6 meses de gracia y puedan formalizarse”.

De otro lado, Susel Paredes reveló que durante su labor como gerente de Fiscalización le han querido sobornar.

“Sí (me han querido sobornar), pero ya no se atreven, porque en mi oficina lo que hago es poner más personas para que escuchen lo que hablo y lo que la persona me dice”, dijo Paredes.

“No se han atrevido (a ofrecerme dinero), sino que querían invitarme a almorzar, pensaron que por un almuerzo iré a hablar. Ahí te proponen, pues, pero no almuerzo con nadie, solo con mis amigos y familia”, agregó.