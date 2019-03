Surco: el violento asalto a tres menores en la puerta de su casa

En la urbanización Las Brisas de Villa, ubicada en el distrito de Surco, en el límite con Chorrillos, unas cámaras de seguridad registraron el momento en que tres adolescentes de entre 14 y 16 son asaltados violentamente en la puerta de la casa de uno de ellos.

Ocurrió este último fin de semana, aproximadamente a las 22:00 horas. Como se muestra en la grabación, un automóvil llega al barrio y se estaciona en medio de la calle. Dos sujetos descienden armados y apuntan a los menores. Durante el asalto, uno de los menores corre y logra escapar de los delincuentes.

“Estábamos los tres y vino un carro, bajaron dos tipos. Nos amenazaron con dos pistolas. Me rebuscaron, me dijeron que diera mi billetera. Estaban yéndose y volvieron, y me rebuscaron otra vez”, contó uno de los jóvenes afectados.

Los asaltantes se llevaron los celulares de los tres jóvenes. Según los agraviados, los ocupantes del segundo vehículo que aparece en la grabación también pertenecería a la banda, informó el noticiero de “Latina”.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, mientras que los vecinos exigen mayor seguridad en la zona.