Surco: 'Marcas' se equivocaron de víctima y mujer pasó el susto de su vida

El susto de su vida pasó una mujer quien fue sorprendida por tres ‘marcas’, en Surco, quienes le pedían un sobre repleto de dinero que, supuestamente, había retirado del banco. Al no encontrar nada, se llevaron las llaves de su vehículo.

El hecho se registró la tarde del martes cuando la víctima manejaba su unidad rumbo a su casa y de la nada, apareció una camioneta que le cerró el paso de la cual bajaron los encapuchados fuertemente armados. Al verse con el camino bloqueado, solo atinó a subir la luna del conductor.

“Uno sacó un arma para romper la luna, abro la puerta y le digo que se lleve todo, pensando que querían robarme a mí o el vehículo, pero me mencionaban un sobre y les dije que no tenía nada. Me pusieron el arma en sien para amenazarme”, declaró la agraviada para las cámaras de 90 Matinal.

Al no encontrar lo que estaban buscando, los hampones le quitaron las llaves del automóvil y antes de subir a la camioneta con lunas polarizadas en la que se movilizaban, amenazaban con disparar si es que algún vecino de la zona trataba de detenerlo.



Marcas roban a mujer. (Video: 90 Matinal)