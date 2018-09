SMP: delincuentes asesinan a padre de familia que se resistió a robo

Unos delincuentes asesinaron a un joven padre de familia, que se resistió a ser asaltado, cuando regresaba a su casa en el distrito de San Martín de Porres.

Romel Pérez López (26), padre de una niña de tres años y un bebé de 8 meses, se dirigía a la asociación de vivienda Magnolia 2.

El joven se encontraba junto a su hermana, con quien regresaba de una reunión. A pocos metros de llegar a su casa fueron abordados por un hombre y una mujer, quienes los cogieron del cuello para asaltarlos. La víctima forcejeó con el asaltante, quien no dudó en dispararle.

“La mujer se fue contra mi hermano y el hombre contra mí. No tenía el arma cargada inicialmente. Cuando el chico empezó a correr ahí cargó la pistola, pero no me di cuenta a qué hora le dispararon a mi hermano”, contó la hermana de Romel.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron con el botín a bordo de un auto blanco y el joven quedó mal herido, con un impacto de bala en el tórax. Fue trasladado al Hospital Municipal en Los Olivos, pero no resistió la gravedad de las lesiones.