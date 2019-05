SJM: mujer denuncia que su pareja la acuchilló durante discusión

Una mujer denunció que su pareja intentó asesinarla con un cuchillo de cocina luego de una discusión que sostuvieron en la vivienda que ambos compartían desde hace tres años, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Ocurrió en la tarde del domingo. Según la denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, Jesús Arturo Córdova Rocha (23) tomó el cuchillo y la atacó tan fuerte que el arma blanca incluso se dobló. Ella terminó con heridas y rasguños en el cuello.

“Agarró un cuchillo y me empujó a la cama. Me quiso picar y me defendí con mis manos. Me hizo varios cortes en los brazos”, contó la agraviada a América Noticias.

Córdoba había estado tomando licor y tras discutir con su pareja, la comenzó a atacar.

Ella contó que no es la primera vez que el sujeto la agrede. “Él me busca, me dice ‘perdóname’ y llora, pero ya no lo voy a perdonar, quiero que lo metan preso de una vez”.

Ambos fueron sometidos a los exámenes de médico legista. Córdoba quedó detenido en la comisaría de Surco y sería denunciado por el delito de feminicidio en el grado de tentativa.