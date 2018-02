Sospechoso de asesinato de niña tiene dos denuncias por violación

Perú. César Augusto Alva Mendoza, sospechoso del crimen de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, tiene dos denuncias en su haber por presuntamente violar a dos mujeres entre el 2014 y 2017.

Según el programa “Cuarto Poder”, “María”, natural de Celendín, fue violada a los 17 años por este sujeto luego de llegar a SJL y quedarse sin pasaje.

En ese momento decidió pedir ayuda y encontró a César Alva Mendoza, a quien le pidió un sol para poder regresar a su casa. Este aceptó. Ocurrió en abril del 2014.

“Me subió a un carro y me llevó a su casa. Me llevó a rastras a su casa. ‘Cállate o sino de acá no vas a salir con vida’, me dijo”, señaló entre lágrimas.

La víctima interpuso una denuncia en la comisaría de Mariscal Cáceres. “Dejamos la denuncia allí porque no tenemos dinero para seguir adelante”, expresó.

“Que lo metan preso y le den cadena perpetua. Ese hombre no vale la pena dejarlo libre porque puede hacer daño a muchas personas”, finalizó.

segundo caso

Otra mujer, de nombre “Susy”, fue atacada por el sujeto en setiembre de 2016. Fue a cobrar una deuda en una casa multifamiliar. Al bajar encontró la puerta principal cerrada y allí apareció el sujeto, quien la llevó a la fuerza a su departamento.

“Me amenazó con una tijera”, narró entre lágrimas. Ella interpuso una denuncia en la comisaría de Huayrona, acompañada de su esposo. El documento no se movió pese a las pruebas y la insistencia de ella misma.

El fiscal la acusó de encubrir a su violador. Al final tiró la toalla y no insistió más. El caso quedó allí.

Como se recuerda, César Augusto Alva Mendoza fue capturado este domingo en el distrito de Parcona, departamento de Ica, ubicado al sur de la capital.