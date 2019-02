Mujer acusa a su exenamorado de robarle 20 mil soles en SJL

Una mujer acusó a su exenamorado, con quien tuvo una relación de 11 años, de robarle 20 mil soles de su vivienda, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Actualmente, se desconoce el paradero del sujeto.

Según “América Noticias”, en diciembre del año pasado, Noemí Vargas decidió terminar su relación con José Incháustegui. La mujer contó que el último sábado, él fue a verla para recoger algo de ropa que se había quedado en su casa, mientras que ella aprovechó para salir a comprar. Cuando regresó, lo notó apurado por marcharse.

“Le dije vamos a tomar desayuno, pero me indicó que ya se tenía que ir. Le pregunto por qué se iba tan rápido, es que me han llamado para irme a trabajar, contestó. Me comentó te llamo en el día o vengo en la noche a verte para conversar. Le dije que estaba okey”, contó Vargas.

En la tarde de ese día, cuando regresaron sus padres del negocio de verduras que tienen en un mercado de Salamanca, se enteraron que algo faltaba en casa.

“Mi mamá me dice quién estuvo en la casa, porque faltaban 20 mil soles de su cajón”, agregó la denunciante.

Noemí y su familia llamaron insistentemente a José Incháustegui por teléfono, pero no contestó. Han ido al cuarto que alquilaba, pero nadie sabe de su paradero. Incluso, lo buscaron en la casa de sus padres, pero tampoco lo ubicaron.

Los 20 mil soles son los ahorros de la madre de Noemí que trabaja desde hace 20 años en el mercado. José Incháustegui fue citado a la comisaría de Pamplona Alta para responder a la grave denuncia.