SJL: hombre es detenido por presuntamente agredir violentamente a su pareja embarazada

Un hombre fue denunciado por presuntamente agredir a su conviviente con cinco meses de gestación, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La agresión se habría dado luego de una discusión entre ambos.

Ocurrió el domingo por la noche. En la denuncia, Kelly Ticona Pacheco contó que su conviviente José Rafael Oviedo Nima llegó a su casa en estado de ebriedad y la golpeó repetidamente en el rostro y cuerpo. Sin embargo, el acusado asegura que no recuerda nada.

“No recuerdo haberla golpeado, quizás la haya empujado. Yo he estado mareado porque he tomado (licor) y a mi esposa no le gusta que tome”, dijo Oviedo Nima en su manifestación ante las autoridades policiales.

El sujeto de 44 años se mostró arrepentido, pero la denuncia fue inmediatamente acogida por la comisaría de Canto Rey. Kelly Ticona tiene cinco meses de embarazo.

Oviedo Nima se encuentra detenido en la comisaría. En las próximas horas se decidirá su futuro.