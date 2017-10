SJL: esto dijo Shirley Silva Padilla durante la audiencia judicial

Shirley Silva Padilla, asesina confesa de un dj y un dueño de chifa en San Juan de Lurigancho, dijo durante la audiencia judicial, que se realizó este domingo en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que no se sentía responsable por sus crímenes, argumentando que no recordaba nada de lo ocurrido.

Ante la jueza Patricia Nakano, del Juzgado Penal de Turno de San Juan de Lurigancho, Silva Padilla aseguró que no recuerda haber asesinado a Diego Marticorena Chombo, la primera víctima, porque se encontraba ebria.

“Ante todo, el Chombo era mi compañero de promoción y antes de eso yo había disparado dos veces a la moto de su amigo de él. Recuerdo, como he estado mareada, que íbamos a esconder el arma. Yo no sé, tenía en la mano la pistola, no recuerdo nada, solo me paré a saludar a Chombo. Después, escuché que gritó: ‘¡Au!’”, manifestó.

Con respecto al asesinato del dueño del chifa, Freddy Marcas Elías, la joven aseguró que solo recuerda “un poco”.

“Luego, cuando estuve en el chifa, ahí sí recordé un poco, pero no cuando (Freddy Marcas) cayó”, dijo ante la jueza.

Cuando la magistrada le preguntó a Shirley Silva si se sentía responsable de los hechos, ella contestó: “No, porque no lo he visto, no lo he sentido”.

Shirley Silva Padilla se presentó ante la jueza. (Video: RPP )

