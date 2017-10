SJL: esto dijo la asesina del dueño de chifa sobre los dos crímenes

Shirley Leslie Silva Padilla (25), quien asesinó al dueño de un chifa y a un sujeto que la piropeó en el distrito de San Juan de Lurigancho, dio su testimonio a la Policía Nacional, tras ser detenida.

Contó que antes de asesinar a Freddy Marcas Elías, cocinero y dueño del chifa, “ya le había metido plomo” al amigo de la persona que la acompañaba, “pero no le cayó”.

“De ahí pegué un tiro al aire para que me dieran plata”, enfatizó.

“Bajé y fui al chifa, pero no me dieron pollo. El señor quería que le pague (…). Cerraron con llave y no vi cuando le disparé. Solo disparé, de ahí nos fuimos a tomar a un barrio, de ahí no recuerdo nada”, aseveró.

Aseguró que Francisco Alway Carrillo, quien la acompañaba, “es inocente”. “Yo le apunté a él, a su ventana, para que salga de su casa. Como es mi amigo de años, bajó para ver qué pasaba”, puntualizó.

Tras el crimen, la pareja huyó en un mototaxi. (Video: América Noticias)