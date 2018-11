SJL: entrenador personal detenido por realizar tocamientos indebidos en gimnasio

Un entrenador personal fue acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una joven cuando ambos se encontraban realizando una rutina de ejercicios en un gimnasio ubicado en la cuadra 17 de la avenida 13 de Enero, en San Juan de Lurigancho.

Según “América Noticias”, tras ser agredida sexualmente por Humberto Jiménez Núñez (39), la víctima se dirigió a la calle en busca de ayuda. Un patrullero del Escuadrón de Emergencia Este 1 apareció y atendió su denuncia.

Jiménez Núñez confesó luego de ser detenido por las autoridades. “Yo le puse un disco para que haga presión. Ella me dice: ‘profesor, me estás tocando’, le respondo: ‘discúlpame, se me pasó’”, declaró el sujeto ante los policías.

Los trabajadores del gimnasio aseguraron desconocer a César Jiménez. En tanto, el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho N°2 inició las investigaciones.