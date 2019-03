SJL: directora de centro de salud denuncia a trabajador de limpieza por intento de violación

La directora del centro de salud San Hilarión, en el distrito de San Juan de Lurigancho, denunció que uno de los trabajadores de limpieza del local le realizó tocamientos indebidos e incluso intentó abusar sexualmente de ella.

María Ysabel Cuno Quicaña decidió quedarse hasta las 20:00 horas para terminar con sus labores de guardia en el centro de salud, cuando el trabajador de limpieza Juan Dávila Sandoval (45) llegó hasta su consultorio para comentarle un tema personal, informó “América Noticias”.

“El trabajador entra y me quiere decir algo al oído, le dije que se sentara, pero se negó y le insistí”, contó la directora del centro de salud.

Sin embargo, María Ysabel Cuno Quicaña le restó importancia y le pidió que se retire, pero a los pocos minutos, el sujeto regresó y la sorprendió.

“El chico vino a la fuerza a abrazarme, a quererme besar, me tapó la boca, me ha manoseado y he forcejeado con él. Me dijo que no puede controlar sus instintos y que yo le gustaba”, detalló.

Después de varios minutos, la directora logró librarse del sujeto empujándolo y el trabajador de limpieza huyó del lugar. “Estos días estuve triste y deprimida. No pensé que esto me iba a llegar a pasar a mí”, comentó.

Acompañada de sus familiares, Cuno Quicaña llegó hasta la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde lo denunció por el delito contra la libertad sexual y tentativa de violación sexual. Juan Dávila Sandoval fue intervenido por la Policía.

El abogado de la víctima indicó que Juan Dávila fue intervenido por la Policía y trasladado a la Depincri de San Hilarión, pero salió en libertad luego de 10 horas.

Enfatizó que el trabajador de limpieza reconoció los hechos. Sin embargo, luego cambió de versión.

“En el momento en que le detienen, en su declaración indagatoria, acepta todos los hechos y pide disculpas, pero luego cambia su versión rotundamente”, aseveró Arturo Quispe, abogado de la víctima.

El acusado fue separado del centro de salud y sus familiares evitaron pronunciarse sobre el caso.