SJL: delincuentes asaltan vivienda e intentan abusar sexualmente de propietaria

Dos sujetos armados ingresaron a una vivienda en San Juan de Lurigancho y asaltaron a una madre y su niña. Incluso, intentaron abusar sexualmente de la mujer.

Según Canal N, este incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas del sábado. Los hombres irrumpieron en una habitación que alquilaba la víctima. No solo la redujeron, sino que uno de los ladrones intentó abusar sexualmente de ella.

“Cuando he gritado quién está ahí. Ellos han entrado y de frente uno me agarró con la frazada y me tapó. Luego, me comenzó a destapar y a querer tocar. No me he dejado, he forcejeado con él”, detalló la mujer.

Los asaltantes se llevaron un televisor, una computadora y dinero. Además, dejaron una botella de ron que bebieron durante su accionar.

La mujer y su pareja no entienden cómo los sujetos entraron sin forzar la puerta principal. Posteriormente, denunciaron el hecho ante la comisaría de Zárate y una cámara de vigilancia en la zona podría ser clave para las investigaciones.