Sismos en Matucana: ¿por qué ocurrieron tantos en esta zona de Lima?

La población de Matucana, en la provincia de Huarochirí, sierra de Lima, amaneció en zozobra hoy debido a los siete sismos que se registraron desde las 3:19 a.m., seguidos de una serie de réplicas.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer sismo fue de 4,8 grados de magnitud y luego ocurrieron seis más en el transcurso de tres horas. Pero ¿A qué se deben tantos movimientos telúricos en esta zona del este de la capital?

Hernando Tavera, jefe del IGP, explicó a la Agencia Andina que Matucana es una zona de fallas geológicas que de manera periódica genera actividad sísmica, algunas veces sentidas por la población y otras no.

“Una falla geológica es una fisura que se forma en rocas de la Coordillera de los Andes y, como se fractura, eso también se va desplazando. Es como cuando se dobla un lapicero por el centro y vemos que por la parte de arriba también se forman fisuritas”, anotó.

Dijo que esas pequeñas fisuras también generan sismos y que “en toda la zona de Matucana hay fallas geológicas que se van reactivando de tiempo en tiempo”. “La población de este lugar debe saberlo, porque antes han ocurrido”.

No obstante, indicó que como los sismos tienen profundidades muy superficiales, el suelo es sacudido con mayor intensidad y no genera daño estructural, es decir no hay daños serios en viviendas o edificaciones.

“Los sismos son normales en esta zona, en el pasado hemos tenido estos mismos escenarios”, subrayó. Advirtió también que con el transcurrir del tiempo, el número de habitantes creció en este distrito y las viviendas se han construido de manera rústica, lo que genera mayor riesgo ante un sismo.

Fuente: Andina

