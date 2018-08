Caso ‘Caracol’: Sentencian a más de 13 años de cárcel a ex funcionarios del INPE

En base a lo planteado por el Ministerio Público, el Poder Judicial condenó a 13 años y 4 meses de cárcel a los funcionarios y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que facilitaron la salida irregular de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, del penal del Callao, pese a que no había cumplido con la totalidad de su sentencia.



Canal N informó que los acusados deberán pagar una reparación civil de 20 mil soles y estarán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante 5 años.

La representante de la Fiscalía dijo que la sentencia se leerá de manera completa el 7 de agosto, por lo que en ese día se sabrá si Julio Magán, ex vicepresidente del INPE, fue condenado o no. No descartó que los condenados apelen, por lo que el proceso continuará su trámite.

Ante este fallo, el Poder Judicial dio por concluido la designación de Julio Magán como gerente de Centros Juveniles del PJ y designó a Manyori Esperanza Vega Gutiérrez en su reemplazo.

En diálogo con Canal N, Magán dijo sentirse “sorprendido e indignado” por la decisión del Juzgado Unipersonal del Callao y aseguró que se busca usarlo como “cabeza de turco” para “limpiar la imagen de la Corte Superior del Callao”.

Afirmó que durante el proceso no se demostró que haya favorecido la libertad de ‘Caracol’.



‘Caracol’ dejó la cárcel en el 2014, cuando aún le faltaba cumplir cuatro años de pena. (El Comercio)