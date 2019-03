Diego Maradona nomina a Ricardo Gareca para dirigir a la Selección Argentina

Diego Maradona está preocupado por la situación actual que vive Argentina. Por ello, el ‘Diez’ considera que un cambio de timón sería ideal para el equipo nacional. El DT no dudó en nombrar a Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, como su favorito.

“Si me das a elegir, yo elijo al ‘Flaco’ Gareca”, reveló el ‘Pelusa’ en una entrevista en Fox Sports Radio. Incluso, el estratega de Dorados de México prefiere al ‘Tigre’ por encima de Marcelo Gallardo, uno de los favoritos para vestir el buzo.

“Gallardo merece mi respeto y es un amigo, pero yo elegiría a Gareca para la selección argentina”, añadió Diego Maradona. A continuación, el campeón del mundo explicó por qué elegiría al actual DT de Perú por encima del resto.

“Gareca tiene la personalidad para dirigir la selección. Gareca es mi preferido”, agregó el ‘Pelusa’ sobre sus preferencias de cara el futuro incierto de la Albiceleste.

“Los (técnicos) que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la Selección por cómo viene la mano. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía. No lo hay”, afirmó Diego Maradona sobre otras posibles opciones.