San Miguel: chofer embiste a inspector municipal que intentó fiscalizarlo

Un conductor arrastró varios metros sobre el capó de su auto a un fiscalizador municipal, solo porque este le pidió que no se estacionara en un espacio restringido en la cuadra 1 de la calle Chinchón, en el distrito de San Miguel.

Como se muestra en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, el conductor ignora el pedido del fiscalizador y parquea su unidad sin importarle que funcionario le bloquea el paso.

Al detenerse el auto, el inspector cae, se toma la pierna y pide ayuda. El conductor, sin importarle lo sucedido, saca cosas del vehículo, pasa por su lado, no lo auxilia, y se retira.

La zona restringida sería para el parqueo de patrulleros o ambulancias del módulo de Serenazgo ubicado en el lugar, en donde incluso están estacionadas motocicletas que aparentemente son propiedad del conductor agresor.

El chofer fue identificado como Giancarlo Alberca Pita. Los agentes policiales fueron a buscarlo a su vivienda, que es contigua al módulo de Serenazgo, y lo trasladaron a la comisaría de San Miguel en calidad de intervenido.

Según sus vecinos, no es la primera vez que el sujeto actúa de forma agresiva. “Me acusó de que quiñé su auto, pero no había pruebas. Un día me agredió”, contó un ciudadano.

Tras recibir atención médica, el funcionario agraviado, Luciano Fasnando Flores (56), fue trasladado hasta la comisaría del sector para rendir su manifestación del suceso.

El conductor quedó en calidad de citado para el esclarecimiento del caso, que es responsabilidad de la sección de Tránsito de la comisaría de San Miguel.