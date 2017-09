San Miguel: cámara capta robo de 2 mil soles en cajero automático

William fue a realizar un simple retiro de dinero a un cajero automático de BBVA Continental. Cuando coloca su tarjeta sigue el procedimiento normal para retirar 2 mil soles. La máquina le confirma su transacción y expulsa su tarjeta, pero nada más, los billetes no salieron.

El hombre espera y espera. William continúa con la expectativa de que el dinero salga. Va en busca de ayuda, cree que el cajero está averiado o no tiene fondos. No encuentra a nadie, se convence de que la plata no saldrá y entra al baño.

Luego, el cajero finalmente eyecta los 2 mil soles y un sujeto que estaba en el lugar desde hace varios minutos se percata de ello y toma el dinero. El verdadero dueño sale del baño y no supo que sus billetes le habían sido arrebatados.

El hecho ocurrió el 5 de agosto en Plaza San Miguel. William revisó su estado de cuenta y ya no figuraba su dinero. Reportó el caso al banco y este le confirmó que el efectivo había sido retirado. Va a pedir las imágenes de la cámara de seguridad y pudo ver lo que ocurrió, por lo que se dirigió a la comisaría de Maranga para realizar la denuncia correspondiente.

El banco decidió “restituir el monto que fue indebidamente retirado por una tercera persona”. Las autoridades vienen investigando el caso.