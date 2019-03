San Marcos: Mira aquí los resultados del examen de admisión 2019-II

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de su página web, publicó los primeros resultados del Examen de Admisión 2019-II, el cual se desarrolló este sábado.

12.103 jóvenes rindieron hoy el examen de admisión para conseguir una vacante para los bloques de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión.

La hora de ingreso a la ciudad universitaria fue desde las 06:00 a.m. hasta las 08:30 a.m., y el examen dio inicio oficialmente a las 10:00 a.m. La prueba tuvo una duración total de tres horas.

El examen constó de 100 preguntas divididas en 70 de conocimientos y 30 de habilidades. Además, se ha incluido cinco preguntas en inglés.

Si deseas conocer la lista de personas que aprobaron el examen de admisión de este sábado 9 de marzo presiona el siguiente enlace ► AQUÍ.

Cabe mencionar que el resto de postulantes (12,841) dará el examen mañana domingo 10 de marzo y buscará una vacante para las carreras de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.