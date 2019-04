San Luis: terminal de Yerbateros reabre sus puertas tras cuatro días de clausura

La Municipalidad de San Luis reabrió esta mañana el terminal terrestre de Yerbateros tras cuatro días de cierre.

Según el alcalde de San Luis, David Rojas, las empresas subsanaron las observaciones por carecer de medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros que se dirigen al centro del país, informó TV Perú Noticias.

En una operación encabezada por el burgomaestre realizada la madrugada del 4 de abril, con apoyo de personal de la Sutran y de la Policía Nacional, se constató que varios servicios que operaban al interior del terminal no contaban con licencia para operar e incumplían medidas de seguridad.

También se reportó que se almacenaban productos inflamables, no contaban con luces de emergencia, no tenían personal de atención y vendían sus productos de manera informal al no tener licencia de funcionamiento.

Imágenes difundidas por TV Noticias mostraron este martes que el patio del lugar cuenta con la señalización de las zonas de seguridad, en caso de suscitarse una emergencia.

También se dispuso que todos los pasajeros que busquen abordar un bus deben estar debidamente identificados y contar con un boleto.

De esta manera la empresa Molina, administradora de este terminal de Yerbateros, cumplió con levantar durante estos días las observaciones que motivaron la clausura, a fin de que los usuarios puedan llegar al lugar para el feriado larga de Semana Santa, del 18 al 20 de abril.

En el terminar de Yerbateros operan alrededor de 30 empresas, desde donde parten con destino a Huancayo, Tarma, y otros puntos del centro del país.