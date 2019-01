Pareja golpea a delincuente que los asaltó en plena vía pública en SJM

Dos esposos fueron víctima de la delincuencia en plena vía pública en el distrito de San Juan de Miraflores. Estos sujetos, cuchillos en manos, amenazaron a una pareja, a quienes le quitaron celulares y dinero en efectivo.

En un descuido, una de las víctimas logró golpear a uno de los delincuentes, que terminó ensangrentado en todo el rostro. Sin embargo, este junto a su otro compañero lograron huir del lugar.

“Con un cuchillo vino y me puso en el cuello. Como mi señora iba a gritar, también le pusieron el cuchillo a ella. Me querían quitar la moto, pero al final me robaron mi billetera, mis cosas”, señaló el esposo.

La pareja dio aviso a la Policía Nacional (PNP) que mediante el Plan Cerco logró capturar a estos dos delincuentes, identificados como Erick Patrick Dorado Saldaña (22) y Raúl Stalin Ramos Ramírez (34).

Durante su captura, uno de ellos se puso desafiante contra un agente policial, quien le cuestionaba por su acto. “¿Cuál es tu barrio?”, preguntó el agente, a lo que el delincuente le respondió: “Soy tu vecino, cerca de tu casa vivo”.

Erick Dorado y Raúl Ramos permanecerán detenidos e investigados por las autoridades correspondientes.