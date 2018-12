SJL: mujer denuncia que su vecino la agrede porque no quiere casarse con él

Una mujer – que prefirió el anonimato- denunció haber sido agredida por su vecino en el asentamiento humano ‘Panorama’ en San Juan de Lurigancho. La agraviada estaba con un amigo cuando ocurrió el incidente.

Acusó al sujeto, identificado como Rosendo Muñoz Laulate (51), de lanzarle una piedra en la cabeza. También denunció que en una anterior oportunidad fue herida en la nariz por el mismo hombre.

“Tengo miedo porque este señor Rosendo desde hace tres años viene fastidiando […] Me rompió la cabeza. Me quiere matar porque yo no quiero casarme con él”, declaró la víctima de agresión para el noticiero América Noticias.

Sin embargo, la hermana de Muñoz Laulate señaló que la denunciante comenzó la gresca. “Ella le iba tirar una piedra en la cara. Él de cólera, como la vio con otro hombre, le tiró la piedra”, acotó.

Rosendo Muñoz Laulate permaneció detenido por dos días en la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho; posteriormente fue trasladado hasta la Fiscalía.