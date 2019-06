San Juan de Lurigancho: incendio arrasó con puesto de caldo de gallina

Un incendio arrasó con un puesto de caldo de gallina ubicado entre el cruce de las avenidas Santa Rosa y Los Postes, en San Juan de Lurigancho. La emergencia fue reportada la noche del sábado, según informó 90 Matinal.

Cuatro unidades de los Bomberos lograron controlar el incendio. El propietario del inmueble Fidencio Flores Bonifacio sospecha que el siniestro fue provocado. Él perdió la visión de forma parcial en uno de sus ojos.

De acuerdo al matinal, el local quedó en escombros y el agraviado también perdió un mototaxi que daba en alquiler para solventar sus gastos. La unidad quedó totalmente inservible.

“En la mañana tuvimos un [enfrentamiento] con unos borrachos que siempre vienen a tomar y siempre me han dicho que van a quemar la casa. Siempre he hecho la denuncia en una comisaría, pero no me han hecho caso. Yo soy invidente”, declaró para América Noticias.