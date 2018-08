San Juan de Miraflores: joven asegura que policía la capturó solo por ser venezolana

Lima. Indignada, así se siente la venezolana María José Díaz Ochoa (26), al ser señala como la cabecilla de una banda de delincuentes que semanas atrás, baleó a un policía en San Martín de Porres, cuando presuntamente ingresó a robar en un bazar.

La jovencita utilizó las cámaras de Buenos Días Perú para expresar su malestar y aseguró que la detuvieron “solo por ser venezolana” y que ese día, solo estaba con su compatriota caminando rumbo a la casa que compartían en San Juan de Miraflores.

“Esto es traumante para mí, solo me detuvieron por ser venezolana. Todos los días me pregunto ¿por qué me señalaron como la cabecilla de la banda? si ese día solo caminaba con mi compatriota. Yo no tengo nada que ver, me sentí humillada”, indicó la técnico en administración.

Fueron nueve días los que estuvo detenida en la celda de una comisaría sin motivo alguno, una experiencia que no se la desea a nadie, pero indicó el día de la intervención, la policía le encontró un arma a su paisano.

“Cuando regresábamos a casa, había un allanamiento a nuestro domicilio por otras investigaciones que estaban haciendo (la policía). Cuando lo revisan (a su compatriota), le encuentran un arma”, agregó.

Por este incidente que la puso en las páginas policiales, no puede conseguir trabajo alguno motivo por el cual, tiene que vender algunos productos de manera ambulante.