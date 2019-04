San Isidro: se pronuncia el joven que impactó con scooter eléctrico a mujer

El joven Álvaro Rodríguez Carbajal (21), quien atropelló a Ana María Rivera (63) cuando manejaba un scooter eléctrico el pasado lunes 22 de abril en San Isidro, se pronunció sobre lo sucedido.

Rodríguez Carbajal ofreció disculpas a Ana María Rivera por el accidente ocasionado. En declaraciones para ATV+, el joven indicó que no pudo prever el hecho y que fue un tema casual.

“Pido disculpas a la señora Ana María y a su familia. Este hecho no fue algo que yo haya podido prever, fue un tema de casualidad porque yo iba por la vereda y la señora salió justo al mismo tiempo que yo y fue algo que ya no pude frenar. Traté de sostener a la señora, pero lamentablemente pasó lo que pasó”, declaró Rodríguez Carbajal.

Asimismo, explicó que en los mapas donde están ubicado los scooters eléctricos hay indicaciones de los lugares permitidos. Carbajal indicó que usó la vereda, debido a que se dirigía al cruce con Javier Prado y no tuvo otra opción.

“En los mapas de los scooters indica los lugares permitidos, en el mapa indicaba hasta la Av. Salaverry, pero para ese lado, no cubría toda la avenida Salaverry con la ciclovía. Yo me dirigía a Salaverry con Javier Prado y era la única manera. Yo fui por la pista por unos minutos, pero los choferes no te dejan, te botan, te tratan de chocar para que te vayas y yo tuve que ir por la vereda”, señaló.

“No pude ir por la ciclovía. Este tipo de accidentes podrían pasar a cualquiera. Las personas que montan skate, bicicleta o patines pueden ir a la misma velocidad que iba yo y chocar con alguien”, agregó el joven.

Por último, Rodríguez Carbajal señaló que conducía a una velocidad de 15 km/h y que trató de comunicarse con la víctima.

“El día del accidente traté de comunicarme con su compañero, lo llamé y le pregunté por la señora y me dijo que tenía un traumatismo y una fractura en el codo. Le pedí que me comunicara y que me informe cualquier cosa, pero no logramos comunicarnos más porque estuve en la comisaría, estuve esperando”, finalizó.

Municipalidad de San Isidro suspende el servicio de alquiler del scooter eléctrico

Mediante un comunicado, la Municipalidad de San Isidro suspendió el servicio de alquiler de los scooters eléctricos de la empresa Movo. Esta medida se tomó, luego que un usuario impactara a Ana María Rivera.

La Municipalidad de San Isidro detalló que la suspensión se debe por incumplir con el Acta de Compromiso suscrita el 21 de marzo del 2019. Asimismo, detallaron que la suspensión será hasta que “dicha empresa garantice el cumplimiento total de los acuerdos suscritos”.

Dentro de los compromisos entre la empresa y la municipalidad era que estos scooters eléctricos estaban prohibidos circular en vías metropolitanas. También, que los usuarios debían respetar la velocidad indicada por la empresa.