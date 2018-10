Cercado de Lima: falsos colectiveros secuestran a madre de familia y le roban 14 mil

Una mujer de 50 años fue secuestrada al paso y despojada de 14 mil soles por falsos colectiveros, luego de abordar una unidad en el Centro de Lima.

A través de las cámaras de 90 Matinal, la agraviada contó que subió al colectivo en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola rumbo a Chorrillos, pero cinco minutos después de avanzar, se percató que el chofer cambió de ruta.

“En ese momento sentí miedo. Uno de los delincuentes me apuntaba con el revólver y me decía que si no colaboraba, me iba a matar”, recordó la víctima.

Acorralada, la madre de familia fue obligada a cerrar los ojos y entregar las claves de sus cuentas bancarias. Con la información en sus manos, los delincuentes acudieron a distintos cajeros para sustraer 14 mil soles, informó el noticiero.

Después de tres horas de estar cautiva, la pasajera fue abandonada por sus captores en una calle de San Isidro donde fue socorrida por unos transeúntes, quienes la trasladaron a la comisaría del sector para que ponga su denuncia.