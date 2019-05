San Isidro: ciclista arremete contra conductora, le escupe y daña su auto

Las cámaras de seguridad registraron a un ciclista arremetiendo violentamente contra una conductora en el distrito de San Isidro. El sujeto le insulta, golpea su auto e incluso le escupe.

La joven afectada, Carolina Cano, contó que el sujeto le siguió desde la calle Carlos Ferreyros hasta la entrada de la cochera de su trabajo. El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada.

Como se muestra en la grabación, el hombre patea el espejo retrovisor del automóvil, le increpa, insulta y escupe.

“Este sujeto baja de la bicicleta y lo que hace es golpear con la mano el carro. Me insulta, me dice que lo había cerrado en la calle de atrás. Cuando empieza a golpear el espejo retrovisor con las piernas, bajo la luna y le pregunto ‘qué le pasa’. Ahí me escupe en la cara”, contó Cano al noticiero “Buenos Días Perú”.

“Me insultó, me decía que por mujer era mala conductora, que lo había cerrado, que no tenía la cabeza en ningún lado”, agregó.

Esta no sería la primera vez que el hombre se comporta de esa manera. La agraviada lo reconoció en otro video, en el cual aparece agrediendo e insultando a una señora que ayudaba a un anciano a cruzar la pista.

En la otra grabación, el ciclista reclama a la señora de forma obscena y con insultos sobre por qué se demora tanto en cruzar con el anciano. Sin embargo, cabe señalar que según las reglas de tránsito, el peatón tiene la preferencia.

Carolina Cano reconoció que es el mismo hombre, por lo que espera identificarlo para formalizar la denuncia.

“Quiero continuar la denuncia por el canal correcto y pedir seguridad no solo para mí, sino para cualquier persona”, comentó.