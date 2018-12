San Borja: sereno denuncia que habría sido atropellado por vehículo del Mininter

El miembro de serenazgo identificado como Luis Alberto Peña denunció que fue atropellado por un conductor que iba a bordo de un vehículo que presuntamente pertenece al Ministerio del Interior (Mininter).

Para RPP Noticias, el denunciante contó que el pasado 15 de diciembre fue impactado por el vehículo color gris platino – de placa EGZ-190- entre el cruce de las calles Boccioni y Miguel Ángel, en el distrito de San Borja.

“Al llegar al cruce había un letrero que decía ‘Pare’. Este señor no respetó el letrero. Se ha aventado y me ha impactado en mi moto personal por el lado derecho”, contó.

Peña también mencionó que el auto conducido por Jesús Loayza (50) transportaba a una novia, lo cual – dijo- está prohibido si el vehículo le pertenece al Estado. De acuerdo a la Sunarp, como propietario del auto figuran el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Esta versión fue corroborada por imágenes que fueron difundidas por RPP Noticias, cuando se muestra que la mujer una vez registrado el accidente toma un taxi y continúa su camino.

Luis Alberto Peña dijo que el choque en San Borja lo dejó inconsciente y que gracias a vecinos del lugar pudo ser atendido por una ambulancia del SAMU. Posteriormente, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde hasta la fecha continúa siendo atendido.

Cuestionó que Jesús Loayza, conductor del auto modelo Volkswagen, lo haya denunciado tras el accidente de tránsito. Además, que le exija el pago de cerca de S/12,000 para la reparación del auto.

“Él dice que lo he chocado con la moto. Mi moto no tiene ningún golpe en la parte frontal. Él me ha golpeado por el lado izquierdo […] Quiere que la pague doce mil soles cuando él ha tenido culpa del choque”, añadió el denunciante, quien tiene orden de descanso por 30 días y necesita realizarse otros exámenes médicos porque tiene herido el hombro izquierdo.