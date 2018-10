Rímac: sujeto es denunciado por agredir a su ex pareja pero lo dejan en libertad

En el distrito del Rímac, una mujer denunció a su expareja y padre de su hija por agredirla violentamente, pero pese a que el sujeto fue detenido en flagrancia, la Fiscalía lo dejó en libertad.

La víctima, Maricruz Astocondor, asegura que Wilfredo Villar Castañeda la agredió frente a su pequeña niña de cinco años, según ‘América Noticias’.

“Fue solo porque no estaba el almuerzo a la hora, siempre se molestaba por tonterías. Me metió un puñete y caí al suelo, y ahí me siguió pateando y tirando puñetes. Hasta me dijo que me iba a matar”, contó la víctima.

“Dije que esto no puede continuar así. Cogí a mi hija y fui a la comisaría a denunciarlo”, agregó.

Astocondor sostuvo que los maltratos fueron constantes durante los 6 años de relación que mantuvo con su ex pareja. También, dijo que el sujeto tendría varias denuncias por agresión a sus hermanas e incluso por violación.

Villar Castañeda evitó declarar. Además, sus familiares lo defendieron y aseguraron que las afirmaciones de la denunciante son falsas.

Se sabe que el presunto agresor ya retiró sus pertenencias de la vivienda de la víctima, quien está preocupada porque él buscaría llevarse a su hija.

Los policías de la comisaría del Rímac capturaron al hombre de 35 años en flagrancia. Sin embargo, la Novena Fiscalía Provincial de Lima lo dejó en libertad.