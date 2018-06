Reportan corte de energía en 4 distritos y el Metropolitano

Al menos cuatro distritos de Lima se quedaron sin suministro de energía eléctrica la mañana del viernes debido a una falla eléctrica. El apagón afectó principalmente al distrito de San Isidro, además de otras zonas colindantes como Miraflores, Surquillo, San Borja y Lince. Asimismo, el Metropolitano también fue afectado en las estaciones ubicadas en estas zonas.

“Si alguien de Luz del Sur puede salir a dar una explicación estaremos muchos muy agradecidos. Por aqui o por radio. TV no hay. Gracias”, “Apagón en San Isidro por supuesto Luz del Sur no aviso, tanto mantenimiento para nada, a sacar las linternas no ve nada”, fueron algunos de los comentarios de los afectados a través de las redes sociales.

Otros usuarios reportaron que no fueron advertidos de un corte de luz y que la empresa Luz del Sur tampoco atiende llamadas de los clientes. “No hay luz en muchos distritos de Lima y Luz del Sur, bien gracias!!! No funciona su “fonoluz”, no tienen redes sociales para reclamar algo, y NADIE da la cara explicar Y no han dado previo aviso de nada!!!”, indicó un usuarios a través de Twitter.