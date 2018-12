Referéndum 2018: requisitos para no pagar multa si no fuiste a votar

Hoy domingo 09 de diciembre se realizó el Referéndum 2018, con el objetivo de aprobar las cuatro reformas constitucionales que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Al mismo tiempo, se desarrolló la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país para elegir a gobernantes y vicegobernantes.

Algunos ciudadanos no llegaron a votar o realizar su labor como miembros de mesa por diversos motivos y tendrán que pagar la multa que les corresponde. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio detalles de cómo obtener la dispensa.

El jefe de servicios al ciudadano del JNE, Luis Grillo, brindó las dispensas y justificaciones que pueden acceder algunos ciudadanos que no llegaron a cumplir con su deber cívico.

Según Luis Grillo, los motivos serían por salida del país para ser atendido por motivos de salud en el extranjero, desastres naturales, viaje al extranjero por estudios académicos, fallecimiento de familiar directo, discapacidad física, mental, sensorial o intelectual, error en el padrón electoral, lactancia, robo o pérdida del DNI, entre otros motivos.

Asimismo, indicó que las personas que desean más información sobre cómo presentar estas justificaciones, pueden acercarse a los Módulo de Atención al Ciudadano (MAC) ubicados en el Callao, Agustino, en la avenida Tomás Valle, Jesús María y Cercado de Lima.

Cabe señalar que los miembros de mesa que no acudieron a la instalación de mesa deberán pagar S/ 207.50

Electores que no votaron deberán pagar la siguiente multa (de acuerdo al mapa de pobreza):

Distrito no pobre: S/ 83

Distrito pobre no extremo: S/ 41.50

Distrito pobre extremo: S/ 20.75

¿qué sucede si no paga su multa?

No podrá inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no podrá intervenir en procesos judiciales o administrativos, no podrá realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no podrá ser nombrado funcionario público, no podrá inscribirse en cualquier programa social y tampoco salir del país.