Conductores y vecinos de Puente Piedra y Lurín con protesta piden nulidad de peajes

Esta mañana, conductores y vecinos de los distritos de Puente Piedra y Lurín realizan protestas pacíficas en demanda de la nulidad de los peajes. Agentes policiales se encuentran en ambas jurisdicciones para garantizar que movilizaciones se realicen sin disturbios.

En Puente Piedra, la protesta ocurre a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, por la zona de Shangrilá.

La gerenta de la Municipalidad de Puente Piedra, Fanny Flores, informó que han sostenido tres reuniones con la comuna de Lima Metropolitana y lo que solicitan es suspender el cobro de peajes.

“No estamos de acuerdo que el peaje esté aquí Puente Piedra. Más allá que divide a nuestros vecinos, no se han hecho las obras correspondientes al peaje. No existen los retornos, los semáforos no funcionan, los puentes peatonales son innecesarios, las vías alternas que necesita el distrito no existen, las auxiliares de la Panamericana (Norte) tampoco las han trabajado”, explicó para TV Perú.

En tanto, un grupo de manifestantes se concentra en los exteriores de la Municipalidad de Lurín para iniciar la marcha en rechazo a los peajes. Tienen previsto llegar hasta el peaje San Pedro.

La semana pasada, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, adelantó que convocaría a la sesión de extraordinaria del Concejo para evaluar el tema de los peajes de Lima, cuyos contratos fueron firmados con OAS y Odebrecht . La sesión se desarrolla de manera pública.

