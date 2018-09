Choque vehicular en Pueblo Libre dejó tres heridos

Lima. Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este lunes. El choque de dos autos en el cruce de las avenidas Simón Bolívar con José de San Martín, en Pueblo Libre, dejó al menos tres heridos.

Uno de los autos, de placa ATV-472, terminó llantas arriba. Según el conductor, quien realizaba servicio de taxi, la causa del accidente habría sido la llovizna y la excesiva velocidad del otro vehículo.

“El señor venía a alta velocidad, porque mira hasta dónde me botó… Me hizo dar una vuelta de campana. También, las lunas estaban un poco nubladas por la lluvia y cuando yo llego a ver, ya me había impactado”, indicó taxista.

Al lugar de los hechos, llegaron tres unidades del cuerpo de bomberos que atendieron inmediatamente a los heridos y los trasladaron a una clínica de la zona.

Después de una hora, el tránsito en la zona se regularizó y taxista fue llevado a la comisaría del sector para las investigaciones respectivas.