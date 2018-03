Primer puesto en la UNMSM cerró sus redes sociales para ingresar

Dhayana Tenorio Salazar, la joven de 19 años que ocupó el primer puesto en el último examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reveló que debió cerrar sus redes sociales de lunes a sábado para poder concentrarse y estudiar porque su objetivo era ingresar a Medicina.

Tras la ceremonia de reconocimiento y corte de pelo a los primeros puestos realizada en la Casona de San Marcos, Dayana —quien obtuvo 1 788.500 en el cómputo general— comentó que empezaba a estudiar desde las 3 de la mañana y culminaba a las 21:30 horas , con pausas para comer y trasladarse a la academia.

“En la mañana estudiaba y en las tardes repasaba lo aprendido, pero tuve que cerrar mi Facebook y mis redes. Solo entraba los domingos, que era cuando me relajaba. Estar sin las redes no me afectó mucho porque mi idea solo estaba puesta en ingresar a la universidad”, subrayó a la Agencia Andina.

Las salidas con sus amigos también fueron otro sacrificio en la vida de esta joven estudiante que reside en el distrito de San Juan de Miraflores. “En los dos años que estuve preparándome salí contadas veces, solo con los amigos más cercanos o a sus cumpleaños”.

Dhayana, hija mayor de dos hermanas, agradeció a sus padres por el apoyo que siempre le prestaron porque fue en su casa donde estudió más horas. “Ellos me apoyaban, nunca me presionaban. Los domingos me daban mi gustito con las comidas”.

La muerte de su abuela, por un cáncer fulminante, la hizo sentir muy mal pero también reforzó el deseo que tenía desde pequeña de estudiar Medicina Humana. “Aún no puedo decir qué especialidad voy a seguir, pero quiero ayudar a mejorar la salud de las personas”.

Cuando le preguntamos qué le diría a las mujeres de su edad que también se están preparando para postular a la universidad, refirió: “que se esfuercen mucho, depende del esfuerzo, el fruto será para ellas mismas”. El caso de Dhayana cobra interés hoy porque después de cuatro años una mujer vuelve a ocupar el primer puesto en el examen de admisión a San Marcos.

Primeros puestos por áreas

Al igual que Dhayana, los otros estudiantes reconocidos por ocupar los primeros puestos son: Percy Sifuentes Samanamud (17), natural de Barranca, quien ingresó a Genética y Biotecnología; Gustavo Orosco Zavala (17), San Borja, Economía; Luis Alonso Urbina Maríntez (17), San Juan de Lurigancho, Ingeniería Industrial; y Johana Rodríguez Fiestas (17), Derecho.

En este examen de admisión postularon cerca de 25,000 estudiantes, de los cuales solo 6,000 alcanzaron una vacante en las 65 carreras profesionales que ofrece la Decana de América.

Durante la ceremonia, las autoridades sanmarquinas, presididas por el rector Orestes Cachay, dijeron que si los estudiantes se mantienen en los primeros lugares hasta el sexto ciclo podrán estudiar por algunas semanas en la Universidad de Harvard, gracias al convenio que se tiene con San Marcos.