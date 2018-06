Perú vs Dinamarca: conoce dónde ver el partido en pantalla gigante

No falta nada para el Perú vs Dinamarca. Este sábado 16 de junio será un día histórico para el Perú ya que su selección de fútbol hará su debut en el Mundial Rusia 2018, en un encuentro que marca su regreso al torneo más grande e importante de fútbol luego de 36 años de ausencia.

El partido Perú vs Dinamarca por el Mundial Rusia 2018 será a las 11:00 a.m. Y si bien la oncena de Ricardo Gareca se encuentra a varios kilómetros de distancia, los hinchas peruanos no dejarán de alentar desde nuestro país. Es por eso que varios lugares transmitirán el partido en pantalla gigante.

Plaza de Armas

La Municipalidad de Lima instalará una pantalla gigante en la Plaza de Armas para que el público en general pueda ver los partidos del Mundial Rusia 2018. Además de la transmisión se organizará un fan fest en la previa y al término de los partidos.

¡Ya vivimos el Mundial #Rusia2018! Hinchas disfrutan de la inauguración del campeonato mundial en nuestra Plaza de Armas, al ritmo de música y show futbolístico. #JuntosXLaBlanquirrojapic.twitter.com/rMf4VsjwOf — Muni de Lima (@MuniLima) 14 de junio de 2018

Estadio Nacional

El instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que el Estadio Nacional será abierto para que los miles de hinchas peruanos puedan seguir los partidos de la selección peruana ante Dinamarca, Francia y Australia. Estos serán transmitidos en pantalla gigante.

Centros Comerciales

Otros puntos de reunión serán los centros comerciales como el Jockey Plaza y el Mega Plaza. Los clientes podrán seguir los partidos en pantallas gigantes y disfrutar de espectáculos previos y posteriores al encuentro deportivo ante Dinamarca.

Parque de las Leyendas

Este fin de semana el Parque de las Leyendas transmitirá los partidos que se jueguen en el Mundial Rusia 2018, entre ellos el de la selección peruana que será a las 11:00 a.m. El horario de apertura es 09:00 a.m. a 05:00 p.m., en la avenida Las Leyendas 580, San Miguel.