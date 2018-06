Cifra oficial actualizada: se eleva a 330 mil número de venezolanos en Perú

La cifra de ciudadanos venezolanos en el Perú se incrementó a 330 mil, con un ingreso diario de 3 mil aunque no todos se quedan aquí sino que transitan hacia otros países vecinos, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, explicó que de enero a la fecha hay un crecimiento sostenido de venezolanos que ingresan a suelo peruano por diferentes puntos de nuestras fronteras.

_ “Estaban en 2 mil, de allí pasó a 2,400 y, desde fines de abril, estamos en los 3 mil venezolanos que ingresan diario al país”_, indicó ayer Sevilla tras una ceremonia celebrada en la sede de Migraciones por el Día de la Bandera Peruana.

El funcionario recordó que la migración venezolana no solo está en Perú sino en países vecinos. En Colombia hay cerca de 900 mil, en Chile más de 100 mil y en Argentina también más de 100 mil.

“Perú, así como es un país de acogida, también es un país de tránsito y de salida. Por la frontera norte, en Tumbes, ingresan aproximadamente 3 mil diarios, pero también algunos centenares que salen por la frontera de Tacna”, precisó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, informó hace dos días que un eventual visado para los migrantes venezolanos es un tema que está en evaluación por parte del Gobierno del Perú.

Explicó que el 15 de junio tendrá lugar en la capital peruana una reunión de autoridades migratorias de los países del ámbito latinoamericano, en el marco de la decisión del Grupo de Lima de analizar medidas para abordar el éxodo masivo de venezolanos.

Desde el 2 de abril, la Interpol-Perú puso en funcionamiento su sistema de citas en línea para aquellos ciudadanos venezolanos que deseen obtener la Ficha de Canje Internacional que se expide como requiso fundamental para solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Esta fue una medida para facilitar su estadía en el Perú.

De acuerdo con un estudio del Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), hay un alto número de migrantes venezolanos que reside en Lima norte, llegando al 10.9% en Los Olivos, 8.9% en San Martín de Porres y 4.1% en Independencia. El 94.6% alquila el espacio donde vive y solo el 2.4% cuenta con una vivienda propia.

No obstante, muchos de ellos han sido atendidos en el hospital Víctor Larco Herrera por cuadros de depresión y ansiedad, entre otros problemas de salud mental, sobre todo por la falta de soporte social, pues no hay dinero, no hay trabajo, no tienen permiso para trabajar. (Andina)