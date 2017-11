Perú a Rusia 2018: ¿es posible que gol peruano haya causado sismo?

Una alerta de sismo en Lima, emitida desde Chile justo en el momento de la intensa celebración del primer gol peruano ante Nueva Zelanda, se volvió viral en las redes sociales.

La alerta fue lanzada desde Chile por la cuenta de Twitter @SismologíaCh, la cual señalaba que su detector habría captado el movimiento telúrico en la ciudad de Lima.

Increíblemente la detección se produjo en el momento exacto en que #Perú anotó al gol en el partido de repechaje ante #NuevaZelanda. https://t.co/R1TfyRaYoP — Sismologia Chile (@SismologiaCh) 16 de noviembre de 2017

¿Pero es posible que los saltos de alegría de los aficionados en Lima hayan provocado un sismo o algo parecido?

Según explicó el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, la información procedente del sur es una especulación por una razón principal: ellos (Chile) no tienen detectores de sismos en nuestra ciudad.

“Lo que quizá sucedió es que se haya producido una vibración del suelo en la superficie – no subterránea – por efectos de los saltos de la gente, similar a lo que sucede cuando un camión pesado pasa por la calle y hace vibrar el suelo y las ventanas”, comentó.

El experto en sismología descartó que haya ocurrido un sismo en Lima en el mismo momento de la celebración de los goles por el triunfo del Perú.

Según la cuenta oficial del IGP, el último sismo sentido en Perú se reportó a las 19.58 horas en la ciudad de Palpa, Ica. Después, no hubo ningún registro de temblor en el resto del día.

Sismo 15/11/2017 19:58:11 HL

Mag4.3 ML;Pro35 Km

La-14.6 Lo-75.6

52 Km O de Palpa-Ica

II Icahttps://t.co/u7a3wWQAyV — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 16 de noviembre de 2017

A juicio de Tavera, la versión de @SismologíaCh no fue más que una falsa alarma. Para que su versión tenga alguna validez – enfatizó – “tendrían que haber usado registros nuestros y no los tienen o, en su defecto, tener sensores en Lima y no los tienen”.

Curiosamente la misma cuenta de Twitter chilena se desmintió luego señalando lo siguiente: “Se confirma que no existe ningún movimiento telúrico natural en Lima. Al parecer la emoción de los peruanos hizo activar la aplicación”.

Aclararemos nuevamente lo sucedido, la alerta de @SismoDetector se activó producto de la vibración subterránea generada por la afición. — Sismologia Chile (@SismologiaCh) 16 de noviembre de 2017

Fuente: Agencia Andina